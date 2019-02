Bundeskanzlerin Merkel ist offen für eine Verschiebung des britischen EU-Austritts. Sie sagte nach einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron in Paris, wenn Großbritannien mehr Zeit brauche, werde sie sich dem natürlich nicht verweigern. Macron betonte, eine Verschiebung sei nur möglich, wenn es klare Ziele gebe.

Für die Briten sei die Zeit gekommen, sich zu entscheiden, betonte Macron. Falls London den Brexit aufschieben wolle, könne diese Bitte geprüft werden. Großbritannien müsse dann aber klar begründen, wofür eine Verlängerung benötigt werde. Merkel unterstrich, man strebe einen geordneten EU-Austritt der Briten an.



Die britische Premierministerin May hatte gestern signalisiert, dass sie eine Verschiebung des Brexit um einige Monate mittragen würde. Darüber soll nach ihrem Willen abgestimmt werden, wenn sie das Unterhaus bis Mitte März nicht vom Austrittsabkommen überzeugen kann.



Auch heute stehen im Parlament Abstimmungen an, etwa über den Brexit-Kurs der Labour-Partei. Derzeit ist der britische EU-Austritt für den 29. März geplant.