Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben die Bedeutung einer politischen Lösung für das Bürgerkriegsland Libyen betont. Putin sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau, man brauche einen Waffenstillstand und danach einen politischen Prozess, um die Spaltung in dem Land zu überwinden. Er begrüßte die Idee einer Libyen-Konferenz in Berlin.

Merkel unterstrich, dass eine solche Konferenz in Berlin unter Führung der Vereinten Nationen stattfinden müsse.



Sowohl Merkel als auch Putin sprachen sich erneut für die Fertigstellung der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 aus. Der russische Präsident versicherte, dass sein Land das Projekt ungeachtet der US-amerikanischen Sanktionen aus eigener Kraft zu Ende bringen könne. Allerdings könnte sich der Abschluss um einige Monate verzögern.