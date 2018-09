Die Frage nach einer Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz muss die Behörde nach Meinung von Bundeskanzlerin Merkel selbst beantworten.

Merkel sagte im brandenburgischen Meseberg, das seien keine politischen Entscheidungen, sondern Entscheidungen, die auf Tatsachen beruhten. Die nötigen Voraussetzungen würden regelmäßig vom Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern überprüft. Bundesinnenminister Seehofer bekräftigte, er sehe weiterhin keinen Anlass, die AfD als Ganzes durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. SPD-Politiker betonten hingegen, die AfD sei am Wochenende in Chemnitz Hand in Hand mit Neonazis auf die Straße gegangen. Das gebe Anlass zu einer neuen Einschätzung.



Wie heute bekannt gegeben wurde, beobachtet der Landesverfassungsschutz in Bremen und Niedersachsen die Landesverbände der AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative". Zur Begründung wurde auf ein rassistisches und völkisch orientiertes Weltbild der Organisation verwiesen. Der Bundesvorsitzende Lohr kündigte an, die beiden Landesverbände aufzulösen, um Schaden von der Partei abzuwenden.