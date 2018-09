Bundeskanzlerin Merkel plädiert dafür, dass der Verfassungsschutz und nicht die Politik über eine mögliche Überwachung der AfD entscheidet.

Merkel sagte gestern Abend im brandenburgischen Meseberg, ein solcher Schritt sei keine politische, sondern eine auf Tatsachen beruhende Entscheidung. Die nötigen Voraussetzungen würden regelmäßig vom Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern überprüft. Bundesinnenminister Seehofer hatte zuvor bekräftigt, er sehe keinen Anlass, die AfD als Ganzes durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen.



Der Landesverfassungsschutz in Bremen und Niedersachsen beobachtet mittlerweile die Landesverbände der AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative". Zur Begründung wurde auf ein rassistisches und völkisch orientiertes Weltbild der Organisation verwiesen. Der Bundesvorsitzende Lohr kündigte an, die beiden Landesverbände aufzulösen, um Schaden von der Partei abzuwenden.