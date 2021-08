Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan warten noch zehntausende Menschen auf eine Ausreise. Bundeskanzlerin Merkel sagte bei einem Treffen mit dem österreichischen Kanzler Kurz in Berlin, sie gehe davon aus, dass etwa 10.000 bis 40.000 Menschen nach Deutschland gebracht werden müssten. Dazu gehörten ehemalige Ortskräfte sowie ihre Angehörigen.

Die genaue Zahl müsse noch ermittelt werden. Außenminister Maas hofft in diesem Zusammenhang auf eine Kooperation mit den Taliban-Milizen. Die neuen Machthaber in Afghanistan hätten sicheres Geleit zugesagt, erklärte Maas bei einem Besuch des Nachbarlandes Pakistan. Der Minister bot auch Pakistan Hilfe an und verwies darauf, dass Deutschland 500 Millionen Euro humanitäre Unterstützung für Afghanistan und die Nachbarstaaten bereitstellen wolle.



Angesichts der zu erwartenden Flüchtlingsbewegung beraten die EU-Innnenminister ebenfalls über die Frage, wie die Nachbarländer Afghanistans gestärkt werden können. Der deutsche Innenminister Seehofer bekräftigte, eine Wiederholung des Jahres 2015 wolle man nicht erleben. Bei berechtigten Asylbewerbern müsse es eine gerechte Verteilung unter den EU-Mitgliedsstaaten geben.



Der österreichische Bundeskanzler Kurz würdigte den Einsatz von Bundeskanzlerin Merkel für Europa. Besonders geschätzt habe er die unglaubliche Erfahrung, die Merkel in die Debatten eingebracht habe, sagte Kurz. Der Europäische Rat verliere mit der CDU-Politikerin eine Regierungschefin, die die Europäische Union so gestaltet und geprägt habe wie keine andere. Auch bilateral wolle er sich für die gute Zusammenarbeit bedanken, führte der österreichische Regierungschef aus. In sehr vielen Fragen habe man an einem Strang gezogen, sagte Kurz.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.