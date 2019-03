Bundeskanzlerin Merkel hat eine Zustimmung der EU-Staaten zu der von Großbritannien beantragten Verschiebung des Brexit-Austrittstermins an Bedingungen geknüpft. Merkel sagte im Bundestag, diesem Wunsch könne man im Grundsatz entsprechen, wenn das britische Parlament dem Brexit-Abkommen nächste Woche zustimme.

Wenn es allerdings kein positives Votum gebe, werde es möglicherweise zu einem weiteren raschen Spitzentreffen der EU kommen müssen. Bezüglich der Bitte der britischen Premierministerin May, die Frist für den Brexit bis 30. Juni zu verlängern, sagte die Kanzlerin, darüber werde man heute beim EU-Gipfel in Brüssel intensiv diskutieren. Die EU-Staaten müssen der Verlängerung einmütig zustimmen.



Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, sprach sich gegen einen Aufschub des Austritts bis Ende Juni aus. Weber sagte im Deutschlandfunk, er könne sich eine Verlängerung nicht vorstellen. Die EU-Kommission habe mehrfach klargestellt, dass die Briten dann an den Europa-Wahlen Ende Mai teilnehmen müssten.



Eine Verzögerung über diese Zeit hinaus würde zu großer Unsicherheit führen. Die EU müsse achtgeben, dass „das politisches Chaos“ in London nicht das Potenzial bekomme, die Gemeinschaft zu „infizieren“, führte Weber im Dlf aus (Audio-Link).