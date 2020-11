Der Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie wird bis zum 20. Dezember verlängert. Auch danach sollen die Beschränkungen bis mindestens Anfang Januar gelten. Das ist das Ergebnis der Beratungen von Bund und Ländern.

Bundeskanzlerin Merkel sagte im Anschluss an die Videokonferenz, man habe das exponentielle Wachstum der Infektionen gebrochen. Mit dem Teil-Erfolg könne man sich aber nicht begnügen. Die Lage erlaube es nicht, die Novemberauflagen aufzuheben. Man brauche noch einmal eine Kraftanstrengung gegen das Coronavirus. Deshalb würden die Kontakte auf fünf Menschen aus zwei Hausständen begrenzt. Kinder unter 14 Jahren seien ausgenommen. Weihnachten könnten sich dann zehn Personen treffen. Zudem werde man die Arbeitgeber bitten, jede mögliche Art von Homeoffice zu ermöglichen oder zwischen den Feiertagen Betriebsferien zu machen.



Merkel sagte, es liege ein besonderer Monat vor uns. Es komme weiterhin auf jede und jeden an. Bund und Länder seien sich bei den Spitzenberatungen einig gewesen, dass die derzeitigen Beschränkungen "nach menschlichem Ermessen bis Anfang Januar gelten müssen". Die seit Anfang November geltenden Auflagen hätten bislang nur zu einem "Teilerfolg" geführt - "und wir können uns mit diesem Teilerfolg auf gar keinen Fall begnügen".



Der hessische Ministerpräsident Bouffier erklärte, die Hilfen für Restaurants, Fitness-Studios und andere Unternehmen, die wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen seien, würden verlängert. Die Struktur der Dezember-Hilfen solle so aussehen wie die November-Hilfen, sagte der CDU-Politiker. Darüber spreche man aber noch mit der Europäischen Kommission.



Eine Übersicht der Ergebnisse finden Sie in unserem Beitrag "Das wollen die Länder bis Dezember".

