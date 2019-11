Bundeskanzlerin Merkel hat für eine Fortsetzung der Großen Koalition geworben. In der Generaldebatte des Deutschen Bundestages sagte sie, man habe sehr viel angefangen, aber vieles müsse noch weitergemacht werden.

Deshalb finde sie, man soll in der Koalition die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Wörtlich sagte sie: "Ich bin dabei, schön wenn Sie's auch sind". Merkel wies zugleich Forderungen zurück, für mehr Investitionen neue Schulden zu machen. Ein ordentlicher Haushalt heiße, Investitionen im Rahmen eines ausgeglichenen Haushalts zu machen.

"Erhalt der Nato im ureigensten Interesse"

Die Kanzlerin ging in ihrer Rede auch auf die Debatte über die Rolle der Nato ein. Der Erhalt des Bündnisses sei im ureigensten Interesse Deutschlands, betonte Merkel. Deshalb sei es richtig, wenn Deutschland mehr Verantwortung übernehme. Sie versicherte, dass die Bundesrepublik das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen werde.



SPD-Fraktionschef Mützenich hob die Erfolge der Sozialdemokraten bei den Verhandlungen über den Haushalt hervor. Als Beispiele nannte er Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau und in die Ganztagsbetreuung sowie die Grundrente.

"Tatenlos, verantwortungslos"

Linken-Fraktionschef Bartsch bezeichnete den Haushaltsenwurf der Bundesregierung als kraftlos, tatenlos und verantwortungslos. So habe die Koalition neun Monate über die Bedrürftigkeitsprüfung bei der Grundrente gestritten und subventioniere nun E-Autos ohne jede Prüfung.



Der AfD-Vorsitzende Gauland kritisierte zum Auftakt die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Er sagte, mit dem Fokus auf erneuerbare Energiequellen werde die Versorgungssicherheit im Land gefährdet. Gauland bezeichnete den Atomausstieg als Irrweg. Das Thema Klimaschutz sei - Zitat - dermaßen ersatzreligiös aufgeladen, dass die Frage der Richtigkeit keine Rolle mehr spiele.



Die Opposition nutzt die Debatte über den Etat des Kanzleramts traditionell für Kritik an der Regierungspolitik. Als größte Oppositionsfraktion hatte zunächst die AfD das Wort.

"Wie geht es weiter mit der Großen Koalition?"

Unser Hauptstadt-Korrespondent Frank Capellan sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), über allem stehe das Thema: Wie geht es weiter mit der Großen Koalition? Das werde in der Generaldebatte die zentrale Rolle spielen. Es seien noch "vier bange Tage", bis Vizekanzler Scholz Klarheit darüber habe, ob er denn wirklich SPD-Chef werden könne.



Damit bezog sich Capellan auf das Ergebnis der Stichwahl über die beiden Duos, die sich für die SPD-Spitze beworben haben. Da stehe einiges auf dem Spiel - auch für den Fortbestand der Koalition. Scholz sei natürlich auch Merkels Wunschkandidat, erläuterte Capellan.

Verabschiedung am Freitag

Im Laufe des Tages werden die Einzeletats für das Auswärtige Amt sowie für die Ressorts Verteidigung und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beraten. Der Gesamtetat in Höhe von 362 Milliarden Euro soll am Freitag verabschiedet werden. Zum siebten Mal hintereinander sieht er für den Bund keine Aufnahme neuer Schulden vor.



Wir übertragen die Bundestags-Debatte im Live-Stream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.