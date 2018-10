Nach dem Tod des Journalisten Khashoggi hat sich Bundeskanzlerin Merkel dafür ausgesprochen, vorerst keine weiteren Rüstungsgüter an Saudi-Arabien zu liefern. Es gebe in dem Fall dringenden weiteren Klärungsbedarf, sagte Merkel am Abend in Berlin.

Es liege längst nicht alles auf dem Tisch und die Verantwortlichen seien nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Zugleich betonte die Kanzlerin, weitere Reaktionen sollten international koordiniert werden.



Saudi-Arabiens offizielle Darstellung der Geschehnisse müsse "mit Fakten unterlegt werden, um als glaubwürdig angesehen zu werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister von Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Der deutsche Ressortchef Maas und seine Kollegen Le Drian und Hunt fordern außerdem, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und verurteilten die Tötung des regierungskritischen Journalisten "in aller Schärfe".



Saudi-Arabiens Außenminister al-Dschubair bezeichnete den Tod Khashoggis als schweren Fehler. Er sagte dem US-Sender Fox News, das Sicherheitsteam habe offensichtlich kriminell gehandelt und dann auch noch versucht, die Tötung Khashoggis zu vertuschen.



Saudi-Arabien hat offiziell eingeräumt, dass Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Den Angaben zufolge führte eine Schlägerei im Konsulat zum Tod des Journalisten.