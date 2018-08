Vor genau drei Jahren sagte sie jene drei Worte, für die die Kanzlerin bis heute entweder geschätzt, bewundert oder verachtet wird: "Wir schaffen das". Ein Appell an die Deutschen, die Flüchtlingskrise gemeinsam zu bewältigen. Viele haben der Kanzlerin damals Naivität vorgeworfen. In den vergangenen drei Jahren ist viel passiert. Vor allem sind sich viele Deutsche über eines in Sachen Migration klar geworden: Es ist kompliziert. Vielleicht ist es sogar derzeit die komplizierteste Aufgabe der europäischen Politik überhaupt.

Deswegen will Angela Merkel an der Wurzel ansetzen. Drei afrikanische Staatschefs hat sie in den vergangenen drei Tagen besucht – und sie angehört. Merkels Botschaft: Afrika muss selbst für seine Entwicklung sorgen, mit einer Wirtschaft, die jungen Menschen Perspektiven gibt – und sie davon abhält, sich auf den illegalen, oft gefährlichen Weg nach Europa zu machen. Ihre afrikanischen Kollegen will sie dazu animieren, diese Wirtschaft aufzubauen. Mit einem strikten Reformkurs. Frei nach dem Motto: Ihr schafft das.

Perspektiven bieten

Merkel weiß, dass die Formel "Mehr Beschäftigung gleich weniger Migranten" kurzfristig nicht aufgehen wird. Dafür sind die Probleme Afrikas zu tiefgreifend, vielschichtig und komplex. Aber ihr Besuch in Afrika zeigt, dass es ihr ernst ist um Lösungen. Sie hat begriffen, dass eine reine Abschottungspolitik nicht die Lösung sein kann. Dass es auch darum gehen muss, verstärkt legale Wege nach Europa möglich zu machen. Ihre Ankündigung, sich für mehr Visa für afrikanische Studenten einzusetzen, weist in die richtige Richtung. Es kann nur ein Anfang sein. Europa braucht eine bessere Migrationspolitik, die Menschen realistische Chancen gibt, ihr Glück auf legalem Wege in Europa zu versuchen. Wenn in einem Kessel der Druck wächst, läuft er Gefahr zu explodieren. Es braucht Ventile, um den Dampf abzulassen.

Afrikas Probleme sind letztlich auch Europas Probleme. Die Bundeskanzlerin hat das begriffen. Und sie hat auch verstanden, dass Afrika und Europa diese Probleme partnerschaftlich bewältigen müssen, möglichst auf Augenhöhe. Es ist ja nicht so, dass sie und ihre afrikanischen Amtskollegen die gleichen Interessen haben. Afrikanischen Regierungen ist durchaus daran gelegen, dass viele Landsleute in Europa sind: Mit ihren Überweisungen an ihre Familie in der Heimat helfen sie, dass es ihnen besser geht. Milliarden von Euro fließen so in die Heimat. Auch das ist Entwicklungshilfe. Möglicherweise ein Grund dafür, dass manch eine afrikanische Botschaft in Abschiebungsangelegenheiten nicht gerade das schnellste Tempo an den Tag legt.

Nichtsdestotrotz: Auch die afrikanischen Staatschefs wollen eine Wirtschafts-Entwicklung zu Hause: Investitionen statt klassische Entwicklungshilfe. Es wäre schön, wenn drei Jahre danach das alte "Wir schaffen das" mit einer neuen Bedeutung aufgeladen würde. Dass nämlich das "Wir" nicht nur für Deutschland gilt, sondern für Deutschland, Europa und Afrika - gemeinsam.