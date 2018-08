Die Deutsche Welthungerhilfe fordert von der Bundesregierung eine andere Afrika-Politik.

Der Leiter der politischen Abteilung, Fahlbusch, sagte dem SWR, es reiche nicht aus, sich auf die Themen Migration und Investitionen zu konzentrieren. In vielen Regionen fehle es am Grundlegenden. Es müsse mehr gegen Hunger und Armut, für Bildungsangebote und die Gesundheitsversorgung getan werden. Die Hilfsorganisation verwies außerdem auf Umfragen, nach denen die allermeisten Migranten aus Afrika in ihrer Heimat bleiben wollten. Das gelte auch für die junge Generation.



Bundeskanzlerin Merkel besucht heute im Rahmen ihrer Westafrika-Reise Nigeria. In den Gesprächen mit Präsident Buhari dürften die Migration, die Bekämpfung der Fluchtursachen und die fragile Sicherheitslage im Mittelpunkt stehen.