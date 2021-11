Das war’s also? In dieser Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren wohl letzten internationalen Auftritt als Klimakanzlerin. Auf der Konferenz in Glasgow hielt sie wie viele andere Regierungschefs eine kurze Rede. Und auch bei der blieb sie sich treu. Wohl gewählte Worte, ein bisschen Warnung, ein bisschen Lob, vieles Richtiges, aber alles - wie so oft zuvor - wenig überraschend, wenig aufrüttelnd und vor allem wenig selbstkritisch. Ganz so, als ob die Klimakrise keine besondere Krise ist – sondern ein Problem unter vielen ist, eines, dass sich mit ganz normaler Diplomatie irgendwann schon irgendwie wird lösen lassen - oder man verwaltet es eben noch ein wenig weiter.

Nun weiß man seit langem, dass Merkel keine brillante Rednerin ist und bei ihren öffentlichen Auftritten selten für große Überraschungen sorgt. Doch ihr letzter Auftritt dokumentiert mehr als das. Diese Rede dokumentiert auch ein persönliches Versagen.



Das ist ein hartes Urteil und es unterscheidet sich von den vielen freundlichen Bilanzen, die nun erscheinen – und die ja so manches zu Recht loben. Doch zu Merkels Zeit als Regierungschefin gehört leider auch das Nichtliefern in der Klimapolitik. Und das wiegt schwer.

Merkel warnte bereits vor 26 Jahren vor dem Klimawandel

Seit mindestens 26 Jahren weiß Merkel, was auf die Menschheit zukommt. Vor 26 Jahren nämlich hat sie als Umweltministerin in Berlin die erste Klimakonferenz der Welt eröffnet – und damals schon selbst gewarnt. Und trotzdem hat sie selbst seitdem nicht annähernd genug getan.



In der Wissenschaft nennt man so ein Verhalten kognitive Dissonanz: Ich weiß zwar, dass etwas schlimm ist, aber ich verändere mein Verhalten trotzdem nicht – und entschuldige es mit irgendwelchen Pseudoargumenten. Bei Rauchern kann man das oft sehr gut erleben. Die meisten wissen, dass sie süchtig sind. Doch nur die wenigsten sagen offen: Ich bin süchtig. Die meisten haben anderen Argumente: Sie rauchen angeblich, weil es ihnen schmeckt. Oder sie finden, dass sie mit Sport genug für ihre Gesundheit tun – dabei weiß jeder, dass Joggen nicht vor einer Raucherlunge schützt.

In der Klimapolitik von Angela Merkel war der Mechanismus der gleiche: Auch sie weiß seit langem, dass unser Land süchtig nach Öl, Gas und Kohle ist und weg davon muss. Trotzdem hat sie auch in den 16 Jahren im Kanzleramt nie für eine beherzte Transformation geworben. Mal ging das wahrscheinlich nicht, wegen der Wettbewerbsfähigkeit. Mal war gerade Finanzkrise, mal Corona. Und so hat Merkel sich von Krise zu Krise treiben lassen, die wichtigste aber viel zu oft verdrängt.

Wichtige Jahre beim schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien verloren

Man sollte in der Woche der Klimakonferenz erwähnen, dass die Bundeskanzlerin auf der internationalen Bühne viel Gutes bewirkt hat. Immer wieder hat sie mit daran gearbeitet, dass zähe Klimaverhandlungen weiter gingen, auch in Zeiten von Trump. Und ja, ihre Regierungen haben immer auch Geld in den Globalen Süden Europas fließen lassen, mehr als viele andere. Und sie haben auf Klimakonferenzen diejenigen unterstützt, die eine ehrgeizige globale Klimapolitik wollen.



Internationales Engagement ist wichtig für das Klima. Und dennoch: Am Ende zählt, was man zu Hause erreicht. Und da hat Deutschland wichtige Jahre beim schnellen Umstieg auf die erneuerbaren Energien verloren. Jahre, in denen Merkel regiert hat. Besonders deutlich wurde das zuletzt, während der Großen Koalition. Da bewegten sich gerade die Kabinettsmitglieder von CDU und CSU beim Umweltschutz kaum. Es bremsten Wirtschaftsminister Altmaier, Verkehrsminister Scheuer und Landwirtschaftsministerin Klöckner um die Wette mit ihrer Bundestagsfraktion. Was vielleicht auch ein Grund für die Niederlage ihrer Parteien bei der Bundestagswahl gewesen ist.

Größere Schritte nur auf äußeren Druck gewagt

Wäre die SPD nicht gewesen; und hätte Umweltministerin Svenja Schulze nicht schnell das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes umgesetzt - das die Regierung zu mehr Klimaschutz verurteilt hatte –und hätte Deutschland so kurz vor Ende der Legislaturperiode damit nicht noch ein ehrgeiziges Klimagesetz bekommen, sähe die Merkel-Bilanz jetzt noch schlechter aus.



Ja, Angela Merkel hat ihre Umweltministerin immerhin gewähren lassen. So wie sie sich in den vergangenen 26 Jahren selten offen gegen mehr Klimaschutz ausgesprochen hat. Aber sie hat größere Schritte eben nur dann gewagt, wenn der äußere Druck – beispielsweise durch die Klimabewegung Fridays for Future – richtig groß wurde. Nur das reicht einfach nicht. So wie es nicht reicht, dass Merkel jetzt für einen schnellen Kohleausstieg plädiert, jetzt wo klar ist, dass erst die nächste Regierung dafür zuständig sein wird. Für eine wirkliche Klimakanzlerin ist das einfach zu wenig. Leider.