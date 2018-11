In Buenos Aires treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel. Bundeskanzlerin Merkel ist mit einer Linienmaschine auf dem Weg nach Argentinien - ihre Regierungsmaschine musste den Flug wegen eines technischen Defektes abbrechen und ungeplant landen.

Die Regierungsmaschine drehte über den Niederlanden um und landete in Köln-Bonn. Merkel sprach von einer "ernsthaften Störung". Der Flugkapitän schilderte ein technisches Problem (Audio-Link), das den Ausfall einiger elektrischer Systeme bewirkt habe. Dem "Spiegel" zufolge war das komplette Funksystem ausgefallen. Ein solcher Komplettausfall der Kommunikation, die durch mehrere Ersatzsysteme abgesichert sei, gilt dem Magazin zufolge in der Luftfahrt als gefährlicher Notfall. Deswegen hätten sich die Piloten sofort entschlossen, den Flug abzubrechen. Die Luftwaffe teilte mit, für einen kriminellen Hintergrund gebe es keine Verdachtsmomente. Man gehe von einem Fehler in einer elektronischen Verteilerbox aus.



Merkel ist inzwischen mit einer erheblich kleineren Delegation zunächst nach Madrid geflogen. Von dort setzt sie ihre Reise mit einer Linienmaschine fort. Einige bilaterale Gespräche wie ein Treffen mit Argentiniens Präsident Macri oder US-Präsident Trump waren ursprünglich für heute angesetzt. Ob die Begegnungen ausfallen oder im Verlauf des noch bis Samstag dauernden Gipfels nachgeholt werden können, war zunächst unklar.



Auf der Tagesordnung des Gipfels stehen Fragen wie Handel, Klima und Migration. Außerdem dürfte es um die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gehen ebenso wie um die Khashoggi-Affäre und den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehen. US-Präsident Trump sagte deshalb ein geplantes Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Staatschef Putin ab. Er begründete dies mit der Weigerung Moskaus, die festgesetzten ukrainischen Schiffe und Soldaten nicht freizugeben.