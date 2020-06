Bundeskanzlerin Merkel hat die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft als große Herausforderung bezeichnet. Es gehe vor allem darum, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Europa widerstandsfähiger und zukunftsfähiger zu machen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Ziel müsse jetzt sein, die Krise gemeinschaftlich und nachhaltig zu bewältigen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Konkret nannte sie Maßnahmen für mehr Klimaschutz und eine stärkere Digitalisierung. Zudem werde die deutsche EU-Ratspräsidentschaft mit Afrika einen weiteren Schwerpunkt setzen. Merkel mahnte mehr Solidarität in Europa an und warnte vor einer Spaltung. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen und autoritären Bewegungen warteten nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen.



In der anschließenden Debatte warf die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel der Kanzlerin vor, die Bürger und Bürgerinnen in der Coronakrise über die finanziellen Folgen der Maßnahmen im Unklaren zu lassen. Mit per Schulden finanzierten Programmen komme man aus der Krise nicht heraus, meinte Weidel. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Lindner forderte von der Bundesregierung, bei der Ausgestaltung des Wiederaufbaus in Europa nach der Corona-Krise die Mittelvergabe an konkrete Reformzusagen zu knüpfen.

Abstimmung über Gesetz gegen Hass im Internet

Im Bundestag steht heute außerdem eine Abstimmung über ein Gesetz an, das die Übernahme strategisch wichtiger Firmen aus dem Ausland erschwert. Dabei geht es etwa um die Versorgung mit Impfstoffen und um kritische Infrastrukturen wie Stromnetze. Das Parlament entscheidet zudem über das Gesetz gegen Hass im Internet.