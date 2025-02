CDU-Parteitag

CDU-Bundesparteitag (AP / Ebrahim Noroozi)

Er sagte zum Auftakt, man wolle ein klares und starkes Signal senden: Die CDU stehe bereit, Deutschland wieder nach vorne zu führen. Eine unionsgeführte Regierung werde sich ohne Zeitverzug an die Arbeit machen und die Probleme des Landes an der Wurzel bekämpfen. Merz verwies dabei auf das sogenannte "Sofortprogramm", das die etwa 1.000 Delegierten verabschieden sollen.

Das Kernthema ist neben der Wirtschafts- vor allem die Migrationspolitik. Das Programm umfasst auch den Fünf-Punkte-Plan, den die Union vergangene Woche auf Betreiben von Kanzlerkandidat Merz im Bundestag als Antrag mit Stimmen der AfD beschlossen hatte. Der Plan sieht dauerhafte Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Menschen ohne gültige Einreisedokumente an den Grenzen vor.

Thüringens Ministerpräsident Voigt (CDU): Mehrheit der Mitglieder für Politikwechsel

Dass es auch andere Meinungen gebe, gehöre in einer Volkspartei dazu. Voigt betonte, die AfD habe in Friedrich Merz den härtesten Gegner. Er habe die Themen der Partei, die auf dem Rücken der Menschen Politik mache, in die demokratische Mitte gezogen und angeboten, Probleme zu lösen.

Kritik an Merz von FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann

Die FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann kritisiert den Kurs des Unions-Kanzlerkandidaten. Im RBB-Hörfunk sagte sie, er gefährde die europäische Einigkeit: Was Merz in Fragen des europäischen Rechts mache, werde auf europäischer Ebene mit großer Sorge gesehen. Deutschland sollte Vorbild bleiben.

Vor dem Tagungsort der CDU in Berlin sind erneut Demonstrationen gegen eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD geplant. Bereits gestern hatten in der Hauptstadt nach Polizeiangaben rund 160.000 Menschen gegen Rechtsextremismus sowie gegen das Abstimmungsverhalten der Unionsfraktion mit der AfD im Bundestag protestiert. Auch in vielen weiteren Städten gab es Kundgebungen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.