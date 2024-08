Nach Solingen

CDU-Chef Merz bietet Bundeskanzler Scholz Zusammenarbeit an. (Kay Nietfeld/dpa)

Bei dem einstündigen Zusammentreffen habe er den Kanzler aufgefordert, wirklich etwas zu ändern, erklärte Merz. Die Menschen hätten oft genug gehört, was nicht geht. Jetzt sei es an der Zeit, konkrete Lösungen zu erarbeiten. Deswegen habe er dem Kanzler vorgeschlagen, Gesetzesänderungen zu erarbeiten und diese in der Haushaltswoche im September zu verabschieden. Dazu sollen nach Ansicht von Merz zwei Unterhändler konkrete Vorlagen erarbeiten.

"Staatsgrenzen schützen"

Konkret müssten der Zuzug über die Kontrolle der deutschen Staatsgrenze geregelt und Menschen zurückgeschickt werden. Merz erinnerte daran, dass nach EU-Recht der Asylantrag im Land des Erstzutritts gestellt werden müsse. Das sei in der Regel nicht Deutschland. Außerdem brauche es mehr Vertrauen, mehr Kompetenzen und mehr Ausstattung für die Bundespolizei, um das durchzusetzen. Merz will vor allem Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan zurückweisen, dies seien die problematischsten Gruppen.

Eigene Merhheit für Union und SPD im Bundestag

Merz warf dem Bundeskanzler vor, dass ihm das Land entgleite und das Vertrauen verspielt werde. Er nannte es eine dramatische Entwicklung, dass das Parlament nicht mehr in der Lage sei, gemeinsame Lösungen zu finden. Von SPD und Union erwarteten die Leute Lösungen. Sozialdemokraten und Christdemokraten könnten Änderungen allein umsetzen, ohne auf Grüne und FDP als Regierungspartner Rücksicht nehmen zu müssen. Dazu müsse der Kanzler seine Richtlienenkompetenz nutzen und das Abstimmunsgverhalten der Abgeordneten freigeben.

Steinmeier hofft auf Verständigung

Bundespräsident Steinmeier hatte vor der Unterredung erklärt, er sei froh, dass Scholz und Merz zu einem Gespräch zusammengekommen seien. Er hoffe, dass dieses zu Ergebnissen führen werde. Der Bundespräsident erinnerte daran, dass es bereits im vergangenen Jahr den Versuch von Koalition und Union gegeben habe, Probleme des Landes gerade auch in der Migrationspolitik gemeinsam zu lösen.

Scholz hatte der Union einen so genannten "Deutschlandpakt" vorgeschlagen – mit Zusammenarbeit in Bereichen wie Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung und Migration. Die Gespräche von Scholz und Merz waren damals allerdings ohne Ergebnis geblieben.

Auslöser: Anschlag von Solingen

Hintergrund ist der mutmaßlich islamistische Messerangriff in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten am Freitag. Ein 26-jähriger Syrer, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, soll die Tat verübt haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.