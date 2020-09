Der CDU-Politiker Merz steht hinter der Entscheidung der Bundesregierung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland.

Die Aussichten auf eine EU-Lösung in der Flüchtlingspolitik seien kurzfristig nicht groß, sagte Merz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zur Begründung. So lange es in Europa keinen funktionierenden Verteilmechanismus gebe, könne Deutschland einen Teil der anerkannten Flüchtlinge aufnehmen. Das überfordere das Land nicht.



Merz kritisierte zugleich die Bundesländer und Bürgermeister, die nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos die Aufnahme von Flüchtlingen angeboten hatten. Es könne nicht jeder seine eigene Asyl- und Einwanderungspolitik machen. Denn die Kosten der Unterbringung wollten Länder und Kommunen dann trotzdem vom Bund erstattet bekommen. Wichtig sei eine menschenwürdige Unterbringung, fügte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz hinzu. Dies sei aber auch an den Außengrenzen der EU möglich.

