Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz (l.) und Markus Söder beim CSU-Parteitag in Augsburg (AFP / Christof Stache)

Die von Scholz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angekündigte "Zeitenwende" habe sich weitestgehend als große Enttäuschung erwiesen, sagte Merz in seinem Grußwort beim CSU-Parteitag in Augsburg. Damit habe man eine historische Chance vertan. Zudem gebe der Kanzler, statt die Dinge selbst umzusetzen, alles in den Apparat seiner Regierung. Dort werde es dann kleingehäckselt und heruntergefahren.

In seiner Rede ging Merz auch auf die Niederlage der Union bei der letzten Bundestagswahl ein und führte diese auf die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU im vergangenen Jahr zurück. Er betonte, zerstrittene Parteien würden nicht gewählt. Inzwischen hätten die Schwesterparteien aber zu einem neuen Miteinander gefunden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.