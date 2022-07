Friedrich Merz in Polen (dpa / AP Photo / Michal Dyjuk)

Er sei davon ausgegangen, dass es Vereinbarungen über konkrete Stückzahlen zwischen der polnischen und der Bundesregierung gebe, erläuterte Merz in unserem Programm . Aber dies sei offenkundig nicht der Fall. Ein Ringtausch sei prinzipiell eine gute Sache. Dies funktioniere aber nur mit festen Stückzahlen, meinte Merz.

Die Idee des Ringtauschs entstand kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Ziel war es, die Ukraine möglichst schnell mit schweren Waffen zu versorgen. Verhandelt wurde mit Polen, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Griechenland. Der Ringtausch sieht vor, dass östliche Bündnispartner Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und dafür westliche Fabrikate unter anderem aus Deutschland erhalten. Das funktioniert aber nicht so schnell wie erwartet. Seit dem Wochenende gibt es eine Diskussion darüber, ob auch Kampf- und Schützenpanzer direkt in die Ukraine geliefert werden sollten.

Nach einem Besuch in Polen trifft sich Merz heute in Litauen mit Ministerpräsidentin Simonyte. Er wird auch den Militärstützpunkt Rukla besuchen, an dem die Bundeswehr eine Nato-Einheit anführt.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.