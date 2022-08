Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU) beim Besuch von Isar 2. (AFP)

Die Union sei bereit, schnell entsprechende Gesetzesänderungen herbeizuführen, sagte Merz nach einem Besuch des Atomkraftwerks Isar 2 in Bayern. Ein Weiterbetrieb der verbliebenen drei deutschen Kernkraftwerke sei technisch, personell und rechtlich möglich. Jetzt müsse entschieden werden, ob er auch politisch möglich sei. Merz betonte, das wäre keine grundsätzliche Rückkehr zur Atomkraft. CSU-Chef Söder, der Merz begleitete, forderte, die Atommeiler sollten nicht nur drei Monate im neuen Jahr, sondern mindestens bis 2024 weiterlaufen. - Nach geltender Gesetzeslage werden die letzten drei deutschen Kernkraftwerke "Isar 2" in Bayern, "Neckarwestheim 2" in Baden-Württemberg und "Emsland" in Nieersachsen zum Jahresende abgeschaltet.

