Migrationspolitik

Merz sagte der Bild am Sonntag, ohne eine solche Regelung drohe Deutschland der gesellschaftliche Zusammenhalt "um die Ohren zu fliegen". Neben Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seien in diesem Jahr bereits 175.000 Asylanträge gestellt worden - bis Ende Dezember könnten es 300.000 werden. Merz verlangte in diesem Zusammenhang zudem Kontrollen an sämtlichen Außengrenzen der Bundesrepublik.

Die meisten Asylanträge waren im Jahr 2016 gestellt worden. Damals zählte das Statistische Bundesamt rund 750.000 Eingaben von Schutzsuchenden.

