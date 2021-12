Der CDU-Politiker Friedrich Merz nach der Bekanntgabe seines Sieges bei der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz. Neben ihm die unterlegenen Kandidaten Helge Braun (l.) und Norbert Röttgen. (AP / dpa / Michael Sohn )

Merz betonte, er nehme die Nominierung an und freue sich "auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen". Vorbehaltlich der Zustimmung des Parteitags im Januar wolle er sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, um zu zeigen, dass die CDU eine lebendige Partei sei, die auch als Volkspartei im 21. Jahrhundert ihren Platz haben werde. Die CDU habe auch als Opposition eine Aufgabe zu erfüllen.

Söder: "Entscheidung ist ein Signal neuer Stärke"

Zu den ersten Gratulanten gehörte die Junge Union . Der CSU-Vorsitzende Söder schrieb auf T witter, die Entscheidung sei ein "Signal neuer Stärke". Er sei sicher, dass Merz ein starker Vorsitzender sein werde und glaube, dass man sehr gut zusammenarbeiten werde. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen gratulierte Merz und betonte, für den demokratischen Wettbewerb brauche es eine CDU, die eine klare Abgrenzung gegenüber Rechtsaußen wahre. Der frühere Linke-Chef Riexinger erklärte , mit der Wahl von Merz sei klar, dass sich die Union weit rechts aufstellen werde. Ein Zurück in die neoliberalen Achtziger sei aber keine Antwort auf die Fragen der Zeit.

Formal entscheidet Parteitag im Januar über Vorsitz

An der Befragung hatten sich nach Angaben der CDU knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder beteiligt. Es war das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass die Mitglieder über den Vorsitz abstimmen konnten. Formal entscheidet im Januar ein Parteitag. Stimmen die Delegierten dann wie erwartet ebenfalls für Merz, wird der 66-Jährige Nachfolger des scheidenden Parteichefs Laschet. Dieser hatte in der Folge der verlorenen Bundestagswahl seinen Rückzug erklärt.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.