Nach dem Vorbild Bayerns

Neuhaus am Inn (Bayern): Kontrollen der deutschen Polizei an der Grenze zu Österreich (picture alliance / Sven Hoppe)

Merz sagte in Rosenheim, er sehe das Konzept der bayerischen Grenzpolizei als Vorbild für andere Bundesländer. Als Beispiel nannte er die Grenzen zu Polen und Tschechien. Merz forderte Bundesinnenministerin Faeser von der SPD auf, den Einsatz von Grenzpolizisten zu genehmigen, so wie es auch in Bayern geschehen sei. Dies sei zur Eindämmung steigender Zuwanderungszahlen notwendig. Faeser hatte sich zuvor gegen stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien ausgesprochen.

Die bayerische Grenzpolizei umfasst rund 800 Einsatzkräfte und ist seit fünf Jahren tätig. Statistisch besteht nur ein kleiner Teil ihrer Aufgaben aus der Kontrolle von Reisenden. Die meisten Einsätze betreffen Schmuggler und Drogenhändler.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.