Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (Archivbild). (imago / Political-Moments)

Die deutsche Nationalmannschaft habe nicht daran mitgewirkt, wo die WM stattfinde. Merz riet zudem deutschen Fußballfans in Katar von politischen Demonstrationen ab. Die Weltmeisterschaft sei ein Sportereignis und keine politische Demonstrationsveranstaltung. Letztendlich seien die Fans zu Gast in Katar, und da müsse das Recht des Gastgeberlandes eingehalten werden, ergänzte Merz.

Das Emirat steht vor der an diesem Sonntag beginnenden Weltmeisterschaft wegen seiner Menschenrechtslage in der Kritik. So steht zum Beispiel in Katar Homosexualität unter Strafe. Darauf angesprochen sagte Merz, man sollte die WM "bei dem belassen, was sie ist: ein sportliches Großereignis in einem Land, das zu Recht in Teilen kritisch gesehen wird". Katar könne zeigen, "dass es ein guter Gastgeber ist".

Merz unterstützte zudem nicht die Forderung, sportliche Großveranstaltungen nur noch in Demokratien auszutragen. Dann würde die Zahl der Austragungsorte drastisch sinken, sagte der CDU-Vorsitzende. Durch den Sport habe man "auch in schwierigen Ländern die Möglichkeit, auf Missstände im Bereich der Menschenrechte hinzuweisen und Veränderungen anzustoßen".