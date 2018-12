Der CDU-Politiker Merz will seiner Partei auch dann zur Verfügung stehen, wenn er auf dem Parteitag nicht zum Vorsitzenden gewählt werden sollte.

Das sei für ihn völlig klar, sagte er in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Voraussetzung sei, dass die Partei das dann auch wolle. Merz verteidigte darüberhinaus seinen Vorschlag, den Erwerb von Aktien für die Altersvorsorge steuerlich zu begünstigen. Es handele sich dabei um eine ergänzende Altersvorsorge, die neben die gesetzliche Rentenversicherung treten müsse, sagte er. Es gebe bereits eine ganze Reihe von steuerlichen Begünstigungen, die gebündelt werden sollten, erklärte Merz. - Die CDU wählt am kommenden Freitag auf ihrem Parteitag in Hamburg eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Parteivorsitzende Merkel. Außer Merz bewerben sich Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn.