Friedrich Merz. (IMAGO / Sammy Minkoff)

Damit gibt es neben dem CDU-Bundestagsabgeordneten Röttgen und dem geschäftsführenden Kanzleramtsminister Braun nun drei erklärte Kandidaten für den CDU-Vorsitz.

Merz habe in der Sitzung seine Kandidatur erläutert, teilte die Partei mit. Er wurde mit den Worten zitiert: "Ich danke den Mitgliedern meines Kreisvorstandes für die Nominierung und bewerbe mich erneut für das Amt des Vorsitzenden der CDU Deutschlands." Sein Dank gelte aber auch den vielen Mitgliedern sowie Wählerinnen und Wählern der Union, die mich zu dieser Kandidatur ermutigt hätten. Morgen will er sein Team vorstellen, das sich mit ihm um den Vorsitz bewirbt.

CDU-Kreischef Kerkhoff erklärte, man unterstütze aus voller Überzeugung diese Bewerbung. Merz könne sich auf "seine CDU im Hochsauerlandkreis" verlassen. Merz nimmt bereits zum dritten Mal Anlauf auf das Amt des Parteichefs, nachdem die jetzt nur noch geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel 2018 ihren Rückzug vom Vorsitz angekündigt hatte.

Mittwoch endet die Bewerbungsfrist

Die Bewerbungsfrist für weitere Kandidaten für die Nachfolge des nach nicht einmal einem Jahr gescheiterten Vorsitzenden Laschet läuft noch bis Mittwoch, 18.00 Uhr. Dann müssen Vorschläge schriftlich bei der CDU-Bundesgeschäftsstelle eingereicht sein.

In der CDU laufen die Vorbereitungen für eine Vorstellungsrunde der Kandidaten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es unter anderem mindestens ein Format geben, bei dem alle Bewerber sich den Mitgliedern vorstellen und das beispielsweise auch im Internet oder im Fernsehen übertragen wird. Der Bundesvorstand hatte Anfang November zudem beschlossen, dass sich mögliche Kandidatinnen und Kandidaten etwa auf der CDU-Homepage zu der am 4. Dezember startenden Mitgliederbefragung präsentieren sollen. Dort soll es ein einheitliches Format mit Foto und Kurzlebenslauf geben.

Da per Mitgliederbefragung nicht formell über den Vorsitzenden entschieden werden kann, hatte die CDU-Spitze zudem beschlossen, dass die Kandidatin oder der Kandidat mit der absoluten Mehrheit dem Parteitag vom Vorstand vorgeschlagen werden soll. Der neue Vorsitzende soll dann am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. Die Befragung der rund 400.000 Mitglieder über den künftigen Parteichef startet am 4. Dezember.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.