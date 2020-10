Friedrich Merz ist wütend - der CDU-Politiker und Kandidat für den Parteivorsitz will sich mit der Verschiebung des CDU-Parteitages von Anfang Dezember auf einen späteren Zeitpunkt nicht abfinden. Der frühere Unionsfraktionschef machte Teilen des "Parteiestablishments" erneut den Vorwurf, ihn als CDU-Chef verhindern zu wollen. Mehrere CDU-Spitzenpolitiker widersprachen dem 64-Jährigen.

(dpa/Michael Kappeler)Szenario einer Spaltung ist realistischer geworden

Es ist richtig, dass der CDU-Bundesparteitag angesichts der aktuellen Corona-Lage verschoben wird, kommentiert Katharina Hamberger. Im Rennen um das Amt des Parteivorsitzenden sei es nun aber vorbei mit dem Konsens, sich gegenseitig nicht zu beschädigen.

Auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Er sagte im Deutschlandfunk, Grund für die Absage des Präsenzparteitag am 4. Dezember in Stuttgart mit 1001 Delegierten sei die Infektionslage in Deutschland. Dieser Verantwortung seien sich alle bewusst. "Die Lage in unserem Land ist schwierig. Damit sollte man sich mehr beschäftigen als mit der Lage der CDU", sagte Ziemiak.

"Wir stürzen nicht ins Chaos"

Angesichts der bevorstehenden schwierigen Wochen gebe es eine große Geschlossenheit zwischen Regierung, Fraktion und Partei, betonte Ziemiak. Jeder wisse um seine Verantwortung und Aufgabe. Er mache sich um die Zukunft der CDU keine Sorgen. "Wir haben ein enges Zeitfenster bis zur Bundestagswahl, das stimmt. Deswegen müssen viele Entscheidungen recht bald getroffen werden, wir stürzen aber nicht ins Chaos", so Paul Ziemiak.