Deutschlandtag der Jungen Union

Friedrich Merz (l), Bundesvorsitzender der CDU, und Johannes Winkel, neugewählter JU-Bundesvorsitzender auf dem Deutschlandtag Junge Union in Fulda (Boris Roessler / dpa )

Es gelte Anreize zu setzen, damit Erwerbslosen möglichst schnell wieder der Weg in den Arbeitsmarkt geebnet werde, sagte Merz beim Treffen der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU in Fulda. In der Sicherheitspolitik warf Merz der Bundesregierung vor, das vereinbarte Sondervermögen für die Bundeswehr nicht vollständig zu nutzen. Die Union werde sich verstärkt dafür einsetzen, dass zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat fließen. Bundestagsfraktions-Vize Spahn attestierte der Ampel-Koalition Unentschlossenheit bei den Energie-Hilfen für Unternehmen und Verbraucher. Während es draußen bereits kalt werde und die Menschen heizten, wüssten sie wegen ständiger Verschiebungen immer noch nicht, was kommen werde.

Gestern hatte die Junge Union ihren neuen Vorsitzenden Winkel gewählt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.