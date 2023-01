Gipfel gegen Jugendgewalt

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. (Joerg Carstensen/dpa)

Die Veranstaltung sei eine reine Wahlkampfaktion, sagte Merz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Giffey habe in den letzten Jahren genug Zeit gehabt, die Probleme anzupacken. Sie kenne das Chaos in der Stadt. Ein runder Tisch bringe da nichts.

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei erhofft sich von dem einberufenen Gipfel einen offenen Austausch über das Thema. GdP-Landeschef Weh sagte, man sollte den Menschen zuhören, die tagtäglich mit den Problemen zu tun hätten, sich ihre Ideen anhören und konstruktiv an Lösungen arbeiten.

Giffey hat zu dem Treffen Vertreter aus Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit eingeladen.

