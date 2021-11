Friedrich Merz präsentierte sich als Kandidat für den CDU-Parteivorsitz im Konrad-Adenauer-Haus auf dem “CDU Live”-Format den Mitgliedern. (Kay Nietfeld/dpa)

Solche Befragungen müssten die Ausnahme bleiben, sagte Merz am Abend. Allerdings wolle er, dass die Parteiführung die Mitglieder bei Sachfragen und Themen mehr einbinde. Es müsse wieder stärker von unten nach oben gedacht werden. Merz stellte sich heute als erster Kandidat für das Spitzenamt den CDU-Mitgliedern vor. Am Mittwoch folgt der Auftritt des Außenpolitikers Röttgen, am Donnerstag der des geschäftsführenden Kanzleramtschefs Braun. Dieser will im Falle seiner Wahl die frühere nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Güler als CDU-Generalsekretärin nominieren. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Schön, soll sich um eine Reform der Parteiarbeit kümmern.

Die Mitgliederbefragung beginnt am 4. Dezember. Die offizielle Wahl des CDU-Vorsitzenden erfolgt am 21. Januar auf einem Parteitag in Hannover.

