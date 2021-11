CDU: Merz gibt Kandidatur für Parteivorsitz bekannt (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Odd Andersen)

Die CDU müsse sich inhaltlich neu aufstellen, sagte Merz in Berlin. Es werde mit ihm keinen Rechtsruck oder eine Achsenverschiebung in der Union geben, betonte der 66-Jährige. Als Generalsekretär schlug er den früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja vor. Erstmals sollte es auch eine Stellvertreterin für dieses Amt geben, die bisherige baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stumpp.

Mit Blick auf die Arbeit der stellvertretenden Parteivorsitzenden sagte Merz, diese sollten künftig konkrete Aufgaben übernehmen und in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und Fraktionsvize Linnemann sollten wichtige Rollen in der CDU spielen. Beide erwägen als Parteivize zu kandidieren, was Merz begrüßte. Linnemann könnte zudem die Grundsatzkommission leiten. Ausdrücklich dankte Merz Gesundheitsminister Spahn, der auf eine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz verzichtet hatte. Spahn könnte später - so Merz - zusätzliche Aufgaben in der Bundestagsfraktion wahrnehmen, etwa in der Funktion als stellvertretender Vorsitzender.

