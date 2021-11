Die CDU-Politiker Norbert Röttgen (l-r) Friedrich Merz und Helge Braun (Kappeler/Pedersen/dpa)

In der Parteizentrale in Berlin treffen der frühere Unionsfraktionschef Merz, der Außenpolitiker Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun auf 20 ausgewählte Personen im Publikum. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. In der vergangenen Woche hatten sich die drei Bewerber in getrennten Auftritten den Mitgliedern vorgestellt. Diese sollen erstmals in einer am Samstag startenden Befragung eine Vorentscheidung über den künftigen Vorsitzenden treffen. Gewählt werden soll der neue Parteichef Ende Januar auf einem

digitalen Parteitag.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.