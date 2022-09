Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (Imago / Political-Moments)

Bedauerlicherweise höre Kanzler Scholz auf die falschen Leute in seiner eigenen Partei, sagte Merz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Deshalb verweigere er der Regierung in Kiew die Kampfpanzer, die sie dringend brauche. Dem Bericht zufolge will die Unionsfraktion in der kommenden Woche im Bundestag einen Antrag für eine Ausweitung der Waffenhilfe für die Ukraine einbringen. Darin wird die Bundesregierung demnach aufgerufen, die Genehmigung für die Ausfuhr von Kampf-, Schützen- und Transportpanzern aus Industriebeständen umgehend zu erteilen.

Scholz lehnt die Lieferung von Kampfpanzern mit der Begründung ab, dass es keine deutschen Alleingänge geben dürfe. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es heute, es sei in absehbarer Zeit keine Veränderung dieser Position zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.