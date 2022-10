Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz (l.) und Markus Söder beim CSU-Parteitag in Augsburg (AFP / Christof Stache)

Merz bezeichnete Scholz als den "respektlosesten Bundeskanzler aller Zeiten". Dies betreffe den Umgang mit den Koalitionspartnern, mit den Institutionen des Staates, mit Deutschlands Nachbarn und internationalen Partnern auf der ganzen Welt. Statt die Dinge selbst umzusetzen, gebe der Kanzler alles in den Apparat seiner Regierung, so Merz. Dort werde es dann kleingehäckselt und heruntergefahren.

In seiner Rede ging Merz auch auf die Niederlage der Union bei der letzten Bundestagswahl ein und führte diese auf die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU im vergangenen Jahr zurück. Er betonte, zerstrittene Parteien würden nicht gewählt. Inzwischen hätten die Schwesterparteien aber zu einem neuen Miteinander gefunden. Mit Blick auf aktuelle Umfrageergebnisse fügte der CDU-Chef hinzu, die Union sei wieder zurück auf Platz eins in Deutschland.

Dobrindt: Bürger und Unternehmen bereits zum Jahreswechsel entlasten

Vor der Rede von Merz hatte sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im Deutschlandfunk geäußert. Er forderte die Bundesregierung auf, die Bürger und Unternehmen bereits ab Januar von den hohen Gaspreisen dauerhaft zu entlasten. Die Ampelkoalition sei zu langsam, erklärte Dobrindt. Weder Wirtschaft, noch Handwerk und Haushalte wüssten, wieviel Geld bei ihnen ankäme.

Es reiche nicht, 200 Milliarden Euro ins Schaufenster zu stellen. Dobrindt zeigte sich offen für eine rückwirkende Lösung. Das gebe Sicherheit und die Unternehmen könnten planen. Der CSU-Politiker warf Bundeswirtschaftsminister Habeck vor, die Energiekrise nicht zu meistern. Habeck mache eine unglaublich schlechte Figur. Die Grünen hätten nach wie vor keine Rezepte für dieses Land. Sie seien Verhinderer einer stabilen Energieversorgung, betonte Dobrindt mit Blick auf die Atomkraft.

Söder attackiert Ampel

Gestern hatte Parteichef Söder die CSU auf die Landtagswahl in Bayern im Herbst nächsten Jahres eingeschworen. Darüber hinaus attackierte der Ministerpräsident in seiner Rede die Bundesregierung. Dem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP warf er eine historisch schlechte Regierungsarbeit vor. Entscheidungen in der Energiekrise kämen zu spät, seien regelmäßig nicht ausreichend und häufig zu kurz gedacht, führte Söder aus.

"Schönwetterpartei" Grüne

Insbesondere attackierte er die Grünen und nannte sie wörtlich eine "Schönwetterpartei", die nicht für Krisenzeiten gemacht sei. Söder forderte einen Weiterbetrieb der drei letzten Atomkraftwerke bis Ende 2024. Dafür sollten neue Brennstäbe gekauft und drei weitere Atomkraftwerke in Reserve gehalten werden. In seiner Rede kritisierte der bayerische Ministerpräsident unter anderem die deutsche Außenpolitik. Er könne sich nicht daran erinnern, wann Deutschland je so isoliert gewesen sei wie heute. Als Beispiel nannte der CSU-Chef die jüngsten Verstimmungen mit Frankreich.

Falsches Signal an Cosco

Söder bemängelte auch die Zustimmung des Kanzlers zur Teilübernahme eines Terminals am Hamburger Hafen durch den chinesischen Staatskonzern Cosco. Nach den Erfahrungen mit der Abhängigkeit von Russland sei dies das falsche Signal. Außerdem hinterfragte Söder die Corona-Politik der Bundesregierung. Er stellte in Aussicht, die Quarantäne-Regeln in Bayern zeitnah zu lockern. Die Pandemie werde zu einer Endemie, daher seien keine strengen Vorgaben mehr möglich.

Grußbotschaft von Kiews Bürgermeister Klitschko

In einer Video-Botschaft zum Parteitag kam Kiews Bürgermeister Klitschko zu Wort. Er warf dem russischen Präsidenten Putin gezielten Terror gegen die ukrainische Bevölkerung vor. Putin ziele mit seinen Raketen auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine - es fehle an Energie und funktionierenden Heizungssystemen, sagte Klitschko: "Er will, dass unsere Menschen erfrieren."

Der CSU-Parteitag in Augsburg geht am Nachmittag zu Ende.

