Landtagswahl in NRW

Wahlparty der SPD in Berlin (IMAGO/Jöran Steinsiek)

Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil betonte, Schwarz-Gelb sei in NRW abgewählt worden. Zugleich plädierte er für die Bildung eines rot-grünen Bündnisses, sollte es am Ende für beide Parteien für eine Mehrheit reichen. Die Ko-Vorsitzende der Bundes-Grünen, Lang, wollte sich nicht auf eine bestimmte Koalition festlegen. Einbe mögliche Beteiligung werde davon abhängen, mit wem der Weg in eine klimaneutrale, soziale und digitale Zukunft gegangen werden könne. FDP-Chef Lindner sprach von einem desaströsen Ergebnis und einem traurigen Abend. Seine Partei habe von den fünf Jahren guten Regierungshandelns in der schwarz-gelben Landeskoalition nicht profitieren können. AfD-Bundessprecher Chrupalla bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als "in Gänze" nicht zufriedenstellend.

