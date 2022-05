Landtagswahl in NRW

Wahlparty der SPD in Berlin (IMAGO/Jöran Steinsiek)

Spitzenkandidat Wüst und die CDU hätten ein herausragendes Ergebnis erzielt, schrieb Merz auf Twitter. Die Landtagswahl sei auch ein bundespolitischer Stimmungstest gewesen und habe gezeigt, dass die CDU wieder zurück sei. Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil betonte, Schwarz-Gelb sei in NRW abgewählt worden. Zugleich plädierte er für die Bildung eines rot-grünen Bündnisses, sollte es am Ende für beide Parteien für eine Mehrheit reichen. Die Ko-Vorsitzende der Bundes-Grünen, Lang, wollte sich nicht auf eine bestimmte Koalition festlegen. Einbe mögliche Beteiligung werde davon abhängen, mit wem der Weg in eine klimaneutrale, soziale und digitale Zukunft gegangen werden könne. FDP-Chef Lindner sprach von einem desaströsen Ergebnis und einem traurigen Abend. Seine Partei habe von den fünf Jahren guten Regierungshandelns in der schwarz-gelben Landeskoalition nicht profitieren können. AfD-Bundessprecher Chrupalla bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als "in Gänze" nicht zufriedenstellend.

