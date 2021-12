Friedrich Merz (picture alliance/dpa)

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Atomstrom erzeuge kein CO2. Allein deshalb sei Frankreich in der CO2-Vermeidung so viel weiter als Deutschland. Merz gab zu bedenken, die EU-Kommission werde sich nicht nur am deutschen Weg orientieren. - Atomkraftgegner weisen unter anderem darauf hin, dass die Frage der Endlagerung nicht geklärt ist.

Während hierzulande in den kommenden Tagen drei der letzten sechs Atomkraftwerke vom Netz gehen, prüft die EU-Kommission die Einstufung der Atomkraft als klimafreundliche Energieform. Vor allem Frankreich wirbt dafür.

