Flugblatt-Affäre

Politischer Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamoos. (Sven Hoppe/dpa)

Merz sagte bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg, der CSU-Chef habe eine schwierige Aufgabe bravourös gelöst. Dagegen nannte Bayerns SPD-Chef, von Brunn, den Verbleib Aiwangers im Amt einen traurigen Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt. Söder erwähnte weder Aiwanger noch die Freien Wähler. Er kritisierte die Bundesregierung und schloss schwarz-grün für Bayern aus. Aiwanger selbst sagte, Deutschland werde derzeit politisch tief gespalten. Er verwies darauf, dass bei Umfragen in Ostdeutschland mehr als 50 Prozent der Stimmen an "Randparteien" gingen. Dann sei die Demokratie in Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.