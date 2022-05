Nach Wahl in Schleswig-Holstein

Der Ministerpräsident von Schleswig Holstein, Günther, und CDU-Chef Merz nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands in Berlin. (Michael Kappeler/dpa)

Merz betonte, das Ergebnis gebe Rückenwind für die Bundespartei sowie für die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Seine Partei sei in Schleswig-Holstein mit einer großen Zahl an Frauen und einer Person mit türkisch-kurdischem Hintergrund angetreten. Auch die Bundes-CDU müsse sich in dieser Hinsicht personell breiter aufstellen - das sei die Botschaft aus Schleswig-Holstein, erklärte Merz.

Grüne hoffen weiter auf Koalition mit CDU

Grünen-Chefin Lang machte deutlich, dass sie eine schwarz-grüne Landesregierung befürworte. Die bisherige Zusammenarbeit habe dazu beigetragen, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenzubringen und Konflikte zu befrieden.

SPD schreibt Erfolg Person Günther zu

SPD-Chef Klingbeil räumte dagegen ein, die Sozialdemokraten hätten mit ihren Themen nicht durchdringen können. Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen besitze man dagegen gute Chancen - unter anderem, weil Spitzenkandidat Kutschaty den direkten Draht zum Bundeskanzler habe.

Die SPD-Vorsitzende Esken führte den Erfolg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf deren Spitzenkandidaten Günther zurück. Esken sagte im Deutschlandfunk , der amtierende Ministerpräsident Günther sei mit seinen Beliebtheitswerten ganz klar als Sieger gesetzt gewesen. Die Menschen in Schleswig-Holstein seien sehr zufrieden mit ihrer Landesregierung.

AfD nicht mehr im Landtag

Der FDP-Vorsitzende Lindner erklärte, seine Partei habe in Schleswig-Holstein schwierige Rahmenbedingungen gehabt. Nun strebe man in Nordrhein-Westfalen eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU an. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla sagte, in Schleswig-Holstein habe die Unterscheidbarkeit seiner Partei zu CDU und FDP gefehlt. Dies sei in Nordrhein-Westfalen anders. Die AfD ist mit einem vorläufigen Amtsergebnis von 4,4 Prozent der Stimmen nicht mehr im Landestag Schleswig-Holsteins vertreten.

Linken-Chefin Wissler bewertete das Abschneiden ihrer Parei als sehr enttäuschend. Auch die Linke ist nicht im schlwesig-holsteinischen Parlament vertreten. Wie die anderen Parteien betonte Wissler, die Lage in Nordrhein-Westfalen sei anders und man werde um jede Stimme kämpfen. Von den Grünen gibt es noch keine Stellungnahme.

Gespräche mit Grünen und FDP

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther will nach dem deutlichen Sieg seiner CDU bei der Landtagswahl Gespräche mit Grünen und FDP über ein mögliches Regierungsbündnis führen. Er habe sich immer für eine Fortführung des Jamaika-Bündnisses ausgesprochen. Deswegen sei für ihn klar, dass er mit beiden bisherigen Partnern sprechen werde.

Günther wäre nach dem Wählervotum eigentlich nur noch auf einen Partner angewiesen und hätte gleich mehrere Optionen zur Bildung einer neuen Regierungs-Mehrheit.

