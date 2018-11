Der CDU-Politiker Merz hat sich nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Asylrecht am Abend um Klarstellung bemüht. Vor rund 400 Delegierten der Regionalkonferenz in Halle an der Saale sagte Merz, er sei für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Aber nur wenn es einen Gesetzesvorbehalt gebe, sei eine gemeinsame europäische Asylgesetzgebung möglich.

Neben Merz stellten sich auch Gesundheitsminister Spahn und Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer den CDU-Mitgliedern vor. Alle drei Kandidaten für den künftigen Parteivorsitz warnten vor einem vorschnellen Ausstieg aus der Kohleförderung. Kramp-Karrenbauer erklärte, ohne neue Strukturen und Zukunftsperspektiven für die Regionen könne es keinen Ausstieg geben. Mit Blick auf ihre Partei forderte sie, die CDU müsse wieder zu neuer Stärke finden. Umfragen bei 26 Prozent seien für eine Volkspartei nicht ausreichend.



Spahn warb für den Begriff Leitkultur. Kulturelle Unterschiede seien nicht per se bereichernd, so der CDU-Politiker. Ehrenmord, Zwangsheirat oder Antisemitismus hätten mit den Werten in Deutschland nichts zu tun.