Energiekrise

Friedrich Merz (CDU). (IMAGO / Political-Moments)

Eine parlamentarische Debatte zu den jetzt notwendigen Maßnahmen sei zwingend erforderlich, heißt es in einem Brief von Unionsfraktionschef Merz und dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden Dobrindt. Ein Gesamtkonzept, wie die wirtschaftliche Lage stabilisiert werden könne, fehle bis heute. Merz und Dobrindt warnen in dem Schreiben, aus dem die Deutsche Presse Agentur zitiert, eine sich abzeichnende Insolvenzwelle drohe das Land in eine Rezession zu stürzen. Die Unionsfraktion sei vor dem Hintergrund der dramatischen Lage bereit, am Dienstag zu einer Sondersitzung des Bundestages zusammenzutreten.

