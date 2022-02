Markus Söder und Alexander Dobrindt kommen zur Klausurtagung der CSU-Landesgruppe des Deutschen Bundestages. (dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Man habe das gesamte Jahr 2021 hinter sich gelassen, sagte Merz, der als Gast an der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag teilgenommen hatte. So schlecht dürfe es nie wieder werden, meinte Merz mit Blick auf die Aufstellung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten, bei der Söder dem damaligen CDU-Chef Laschet unterlegen war. Die CDU hatte Söder in der Folge vorgeworfen, Laschet mit öffentlichen Äußerungen geschwächt zu haben. Auch Söder betonte, man sei sich bewusst, dass sich 2021 nicht wiederholen solle.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.