Braunschweig

Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, will eine Rede halten. Auf dem Deutschlandtag geht es nach Angaben der Jungen Union um Themen wie Migration, Asyl und Wirtschaft in Europa. Morgen werden zum Abschluss der Versammlung die belarussische Bürgerrechtlerin Tichanowskaja und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet.