Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will in dieser Woche nach Kiew reisen. (Oliver Berg/dpa)

Merz sagte in Köln, er fahre in dieser Woche auf Einladung des ukrainischen Parlaments in die Hauptstadt. Dort wolle er sich selbst ein Bild von der Lage machen. Er betonte, es gebe aus seiner Sicht keine Veranlassung darauf zu warten, dass ein Mitglied der Bundesregierung die Ukraine besuche. Als Parlamentarier und Oppositionsführer nehme er für sich in Anspruch, selbst über eine solche Reise zu entscheiden.

Vertreter der Ampel-Koalition hatten die Pläne von Merz kritisiert und ihm vorgeworfen, damit Kanzler Scholz zu schaden. Dieser ist bislang nicht nach Kiew gereist. Der Linken-Außenpolitiker Gysi kündigte an, von morgen an eine Woche in der Ukraine zu verbringen.

