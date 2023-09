AfD-Stimmen

CDU-Chef Merz verteidigt das Verhalten der Landtagsfraktion in Thüringen (Kay Nietfeld/dpa)

Die CDU richte sich nicht danach, wer einem Antrag zustimme, sondern danach, was man in der Sache für richtig halte, sagte Merz in einem Interview mit den Sendern ProSieben und Sat1. Die parteiinterne Kritik von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nannte Merz eine Einzelmeinung in der CDU. Es gebe niemanden sonst, der diese Ansicht teile.

Das thüringische Landesparlament hatte einen CDU-Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer am Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD beschlossen. Daraufhin war der CDU vorgeworfen worden, durch eine Zusammenarbeit mit der AfD gegen eigene Beschlüsse zu verstoßen. Auch Günther hatte dies kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.