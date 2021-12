Friedrich Merz will eine Kooperation mit der AfD nicht dulden. (imago images/Reiner Zensen)

Mit ihm werde es eine "Brandmauer zur AfD" geben, sagte Merz dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die CDU-Landesverbände, vor allem im Osten, müssten wissen: Wenn irgendjemand die Hand hebe, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann stehe am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Er werde da von Anfang an sehr konsequent sein.

Merz war bei einer CDU-Mitgliederabstimmung mit großer Mehrheit zum neuen Parteichef gewählt worden und soll nun auf dem Bundesparteitag am 21./22. Januar zum Parteivorsitzenden bestimmt werden.

