Carsten Linnemann soll CDU-Generalsekretär werden. (picture alliance/Kay Nietfeld/dpa)

Linnemann soll nach dem Willen von Merz bis zur offiziellen Wahl auf dem nächsten ordentlichen Parteitag im Mai 2024 kommissarisch auf den bisherigen Generalsekretär Czaja folgen. Merz will die Wirtschaftspolitik künftig wieder stärker in den Fokus der CDU rücken. Bei diesem Thema dürfte er Unterstützung von Linnemann erwarten. Die Spitzengremien dürften sich auch mit der Entscheidung eines CDU-Kreisparteigerichts in Thüringen befassen, das den Ausschluss von Ex-Bundesverfassungsschutzpräsident Maaßen aus der CDU abgelehnt hat.

Es handelt sich nach Angaben der Bundes-CDU um eine Entscheidung in erster Instanz. Maaßen war in der Vergangenheit mehrfach mit Äußerungen vom rechten Rand aufgefallen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.