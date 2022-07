Reise nach Polen

"Öffentlichkeit und Parlament werden getäuscht": Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender (picture alliance/dpa/Oliver Berg)

Dessen Ankündigungen zur militärischen Unterstützung der Regierung in Kiew hielten einer Überprüfung nicht stand, sagte Merz der Funke Mediengruppe. Die deutsche Öffentlichkeit und das Parlament würden getäuscht. Und die Bundesregierung tue nicht das, was der Bundestag beschlossen habe, nämlich schwere Waffen zu liefern. So sei etwa der Ringtausch mit Polen zur Sackgasse geworden. Anlass für Merz' Äußerungen ist seine für heute geplante Reise nach Warschau. Polen wirft der Bundesregierung vor, die von ihr als Ersatz in Aussicht gestellten Panzer seien nicht modern genug gewesen und zudem in nur zu geringer Stückzahl angeboten worden.

Beim sogenannten Ringtausch liefern osteuropäische Verbündete der Ukraine Panzer sowjetischer Bauart. Im Gegenzug sollen sie westliches Gerät als Ersatz erhalten.

