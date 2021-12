Friedrich Merz (CDU) (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf sagte Merz im Bayerischen Rundfunk, was man in diesem Jahr erlebt habe, dürfe sich nicht wiederholen. Man habe selbst dazu beigetragen, dass man diese Bundestagswahl verloren habe. Im kommenden Jahr gebe es eine Reihe von Landtagswahlen und 2023 die Landtagswahl in Bayern, erklärte Merz. Man habe ein überragendes Interesse daran, diese Wahlen zu gewinnen. Und CSU-Chef Söder wisse, dass das nur gemeinsam gehe.

Der amtierende CDU-Chef Laschet hatte sich im Frühjahr einen Machtkampf mit Söder um die Kanzlerkandidatur der Union geliefert. Während des Wahlkampfs gab es daraufhin immer wieder Sticheleien Söders gegen Laschet.

