Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung im Bundestag. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Unionsfraktionschef Merz bemängelte, Deutschland habe zwar moderne Luftabwehrsysteme und Artillerie geliefert. In der Frage der Lieferung von Kampfpanzern habe es aber bis zuletzt gebremst. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Weidel, warf Scholz dagegen vor, mit der Lieferung von Kampfpanzern die deutsche Verteidigungsfähigkeit zu unterminieren. Dadurch werde Deutschland de facto zur Kriegspartei. Die Linken-Abgeordnete Mohamed Ali forderte, die Waffen müssten endlich schweigen. Nötig sei eine diplomatische Offensive.

Scholz hatte zuvor in seiner Regierungserklärung die Entscheidungsfindung seiner Regierung in der Frage der Waffenlieferungen verteidigt. Der Zusammenhalt innerhalb der Bündnisse und Allianzen sei vom ersten Kriegstag an das höchste Gut gewesen. Ein öffentlicher Überbietungswettbewerb schade dieser Geschlossenheit, meinte Scholz. Deutschland werde sich daran nicht beteiligen.

